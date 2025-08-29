Hit and Run: कार की टक्कर से 10 फीट ऊपर उछला राहगीर, देखें हादसे का LIVE वीडियो

Hit and Run: तेज रफ्तार वाहनों की स्पीड पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जिले में फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पैदल चल रहे युवक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक घायल हो गया। युवक 10 फीट उछल कर 50 फीट दूर जा गिरा।

जानकारी के मुताबिक, ग्राम गुजरा के पास तेज रतार कार ने युवक को ठोकर मार दी। कार की ठोकर से युवक 10 फीट ऊपर उछलकर 50 फीट दूर जा गिरा। मिली जानकारी के अनुसार सोम प्रकाश उर्फ सोनू (20) पिता कोमल साहू गणेश स्थापना के लिए कपड़ा लेकर आ रहा था। इस दौरान धमतरी की ओर से आ रही तेज रतार कार ने सोमप्रकाश को ठोकर मार दिया। इलाज के लिए उसे गुजरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां कोई सुविधा नहीं थी। एंबुलेंस भी नहीं मिला। अव्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश देखा ग