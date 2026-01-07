7 जनवरी 2026,

बुधवार

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर घमासान, महापंचायत से पहले इंटरनेट बंद

हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर घमासान, महापंचायत से पहले इंटरनेट बंद

हनुमानगढ़

Poonam Sharma

Jan 07, 2026

राजस्थान (Rajasthan News)के हनुमानगढ़ (Hanumangarh)जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री (Ethanol Factory) को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने एक बार फिर आंदोलन(Farmers Protest) तेज करने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में बुधवार को संगरिया(Sangariya) में किसानों की महापंचायत (Kissan mahapanchayat)आयोजित की जाएगी। महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। एहतियातन संगरिया क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं (Internet Ban)बंद कर दी गई हैं और धारा 163(Section 163) भी लागू कर दी गई है।

Published on:

07 Jan 2026 10:41 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Videos / हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर घमासान, महापंचायत से पहले इंटरनेट बंद

