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प्रेग्नेंट बहू समेत 8 लोग जिंदा जल गए, फफक-फफक कर रो पड़ा बेटा

Indore Fire Tragedy: प्रेग्नेंट बहू समेत 8 लोग जिंदा जल गए, घर से निकलने का मौका नहीं मिला।

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इंदौर

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Avantika Pandey

Mar 20, 2026

Indore Fire Tragedy: इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित पॉश कॉलोनी 87, बृजेश्वरी एनएक्स में रबर पाइप करोबारी मनोज पुंगलिया (60) के तीन मंजिला घर के मेन गेट पर चार्जिंग में लगी ईवी कार में मंगलवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। कार के एसी कंप्रेशर में धमाका हुआ और घर में आग फैल गई। रसोई में रखे सिलेंडर भी फट गए। घर में सो रहे परिवार के 12 सदस्य आग और जहरीले धुएं के बीच फंस गए। इसमें मनोज और बड़ी बहू गर्भवती सिमरन (30) पति सौरभ समेत 8 सदस्य जिंदा जल गए। आग इतनी भीषण थी कि घर से निकलने का मौका नहीं मिला।

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Published on:

20 Mar 2026 11:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Videos / प्रेग्नेंट बहू समेत 8 लोग जिंदा जल गए, फफक-फफक कर रो पड़ा बेटा

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