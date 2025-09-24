इंदौर हादसे का Live Video… चंद सेकेंड में ढह गई पूरी बिल्डिंग

Indore Building Collapse: इंदौर के रानीपुरा के दौलतगंज में सोमवार रात तीन मंजिला मकान गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 घायल हुए हैं। वहीं मंगलवार को मकान गिरने का सीसीटीवी फुटेज(Live Video) वायरल हो गया। इसमें धमाके के साथ गिरते मकान को देख लोग भागते नजर आए। मकान गिरने से सीसीटीवी कैमरे की केबल टूट गई, जिससे स्क्रीन ब्लैक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हजार वर्गफीट का मकान जमींदोज हुआ। रात 9.10 बजे पार्षद को इसकी सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला।