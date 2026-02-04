पेपर लीक मामले में विधानसभा में जमकर बरसे डोटासरा

विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha )में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस (PCC)अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra)ने की। अपने भाषण के दौरान डोटासरा ने मौजूदा सरकार और पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में भी पेपर लीक(Paper Leak) के आरोप लगाते हुए कहा कि दम है तो सरकार बीते 12 वर्षों में हुए पेपर लीक की सीबीआई जांच करवा ले। डोटासरा ने कहा- 2013 से लेकर 2017 में भी रीट सहित कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। हमारे वक्त भी पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की। कोई कमी रह गई तो आप कार्रवाई करो।