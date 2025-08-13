Jagannath के भक्तों के लिए अच्छी खबर, पुरी-लालगढ़-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस अब राजस्थान के गंगानगर तक चलेगी

Jagannath राजस्थान से उड़ीसा स्थित जगन्नाथ पुरी जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। ओडिशा में रेलवे का बड़ा तोहफा मिला है। भारतीय रेलवे ने अंतर-राज्यीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पुरी-लालगढ़-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को पुरी से राजस्थान के गंगानगर तक विस्तारित किया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा और राज्यसभा सांसद शुभाशीष खुंटिया ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

