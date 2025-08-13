Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jagannath के भक्तों के लिए अच्छी खबर, पुरी-लालगढ़-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस अब राजस्थान के गंगानगर तक चलेगी

Jagannath के भक्तों के लिए अच्छी खबर, पुरी-लालगढ़-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस अब राजस्थान के गंगानगर तक चलेगी

जयपुर

Abhishek Chaturvedi

Aug 13, 2025

Jagannath राजस्थान से उड़ीसा स्थित जगन्नाथ पुरी जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। ओडिशा में रेलवे का बड़ा तोहफा मिला है। भारतीय रेलवे ने अंतर-राज्यीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पुरी-लालगढ़-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को पुरी से राजस्थान के गंगानगर तक विस्तारित किया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा और राज्यसभा सांसद शुभाशीष खुंटिया ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

Jagannath के भक्तों के लिए अच्छी खबर, पुरी-लालगढ़-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस अब राजस्थान के गंगानगर तक चलेगी

Published on:

13 Aug 2025 06:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jagannath के भक्तों के लिए अच्छी खबर, पुरी-लालगढ़-पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस अब राजस्थान के गंगानगर तक चलेगी

