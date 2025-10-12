Patrika LogoSwitch to English

ISI Spy Mangat Singh के खुलासे, PAK महिला हैंडलर को बनाया Girl Friend

पता चला है, कि मंगत सिंह अपने दोस्तों से अकसर कहता था —“पाकिस्तान की लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, जल्दी ही तुम्हारे लिए नई भाभी लेकर आऊंगा!”

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 12, 2025

राजस्थान इंटेलिजेंस की CID टीम ने अलवर से जिस मंगत सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसपर चंद पैसों और झूठे प्यार के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने के संगीन आरोप हैं.

Published on:

12 Oct 2025 02:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / ISI Spy Mangat Singh के खुलासे, PAK महिला हैंडलर को बनाया Girl Friend

Rajasthan

8 दिसंबर तक चलेगा अभियान, स्कूलों व ग्राम पंचायतों को किया जाएगा तंबाकू मुक्त

Photo: Patrika Network
जयपुर

Rajasthan Weather: सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास, तेज रफ्तार हवा से बढ़ेगी सर्दी की रंगत

जयपुर

जयपुर में नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी, रात में सरस डेयरी कर्मचारी पहुंचा थाने में, नहीं किया मुकदमा दर्ज, पुलिस बोली: सुबह आना आईडी लेकर

जयपुर

Jaipur: स्कूल में भी सुरक्षित नहीं बच्चियां, दीवार कूदकर स्कूल में घुसा, 7 साल की बच्ची से रेप का प्रयास

Bad touch to girl students: 9 छात्राओं को बैड टच करने वाले प्रधानपाठक को मिली ये सजा, जांच टीम को छात्राओं ने बताई करतूत
जयपुर

राजस्थान में गुलाबी सर्दी की रंगत, इस साल अक्टूबर में ही बिजली खपत में 20 फीसदी गिरावट

जयपुर
