12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Weather : जयपुर में आज सवेरे से ही हल्के बादल छाए, हवा चलने से मौसम हुआ सुहाना

राजधानी जयपुर में इन दिनों बादलों की आवाजाही हो रही है, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। इससे एक ओर जहां कभी उमस का जोर रहता है तो कभी हवा चलने से मौसम सुहाना हो जाता है। प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी ही ​िस्थति है।

जयपुर

Murari

Aug 12, 2025

– मौसम विभाग के अनुसार, आज गुलाबी नगर में धूप-छांव की ​िस्थति रहेगी

जयपुर। राजधानी जयपुर में इन दिनों बादलों की आवाजाही हो रही है, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। इससे एक ओर जहां कभी उमस का जोर रहता है तो कभी हवा चलने से मौसम सुहाना हो जाता है। प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी ही ​िस्थति है। मौसम विभाग के अनुसार आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। आज कोटा में हल्क बौछारें पड़ने का अलर्ट है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 ​डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने की संभावना है। सीकर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में ​अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Weather : जयपुर में आज सवेरे से ही हल्के बादल छाए, हवा चलने से मौसम हुआ सुहाना

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज, 1 सितम्बर से शुरू होगा सत्र, होगी सर्वदलीय बैठक

Rajasthan Legislative assemble
जयपुर

Rajasthan: शादी से पहले रिश्तों की ट्रेनिंग…संवाद से सधेगा रिश्ता, जानें सरकार की पहल

जयपुर

Cyber Crime: राजस्थान में ट्राई के नाम पर ठगी का नया खेल, लोगों को ऐसे जाल में फंसा रहे ठग, जानिए कैसे बचें

WEB-TRAI
Patrika Special News

Bisalpur Dam Gates: बारिश नहीं होने के कारण 18 दिन बाद बीसलपुर बांध का खुला है मात्र एक गेट

बीसलपुर बांध में रिकॉर्ड पानी की निकासी: छह गेटों की ऊंचाई बढ़ाई गई, 84 हजार क्यूसेक से अधिक जल प्रवाह। फोटो पत्रिका
जयपुर

आवारा डॉग्स का आतंक : राजस्थान में 5 साल में 35 हजार से ज्यादा लोगों को काटा, साल दर साल बढ़ रहा ग्राफ

एआई से बनाई गई तस्वीर...
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.