24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

उम्रकैद की सलाखों के बीच पनपा प्यार, पैरोल पर रचाई शादी

उम्रकैद की सलाखों के बीच पनपा प्यार, पैरोल पर रचाई शादी

Google source verification

जयपुर

image

Poonam Sharma

Jan 24, 2026

राजस्थान की एक जेल के (Jail Love Story)भीतर पनपी प्रेम कहानी इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कहानी अपराध, प्रेम और कानून—तीनों को एक साथ कठघरे में खड़ा कर देती है। दुष्यंत शर्मा हत्याकांड (Dushyant Sharma hatyakand) की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ(Priya Seth) और अलवर के बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हनुमान (Hanuman Prasad)उर्फ जैकी, दोनों आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इन्हीं सलाखों के पीछे दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत बढ़ी, भरोसा बना ,रिश्ता प्यार में बदला और अब यह रिश्ता शादी के बंधन में बंध गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / उम्रकैद की सलाखों के बीच पनपा प्यार, पैरोल पर रचाई शादी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

शरीर ही ब्रह्माण्ड – पुरुष भीतर अशक्त, स्त्री संकल्पवान

Sharir Hi Brahmand
ओपिनियन

Jaipur: हाईकोर्ट में आज से शनिवार को भी सुनवाई, बार-बेंच में गतिरोध, अधिवक्ताओं ने किया कार्य ​बहिष्कार

हाईकोर्ट में आज से हर माह दो शनिवार को भी सुनवाई, पत्रिका फोटो
जयपुर

एक्टर सलमान खान के सिग्नेचर की FSL जांच पर स्टे, कोर्ट ने शिकायतकर्ता से मांगा जवाब

एक्टर सलमान खान, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन

Rajasthan Panchayat Elections
जयपुर

Book : भारत की किफायती नवाचार सोच वैश्विक स्तर पर फैल रही

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.