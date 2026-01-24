उम्रकैद की सलाखों के बीच पनपा प्यार, पैरोल पर रचाई शादी

राजस्थान की एक जेल के (Jail Love Story)भीतर पनपी प्रेम कहानी इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कहानी अपराध, प्रेम और कानून—तीनों को एक साथ कठघरे में खड़ा कर देती है। दुष्यंत शर्मा हत्याकांड (Dushyant Sharma hatyakand) की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ(Priya Seth) और अलवर के बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड में दोषी करार दिए गए हनुमान (Hanuman Prasad)उर्फ जैकी, दोनों आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इन्हीं सलाखों के पीछे दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत बढ़ी, भरोसा बना ,रिश्ता प्यार में बदला और अब यह रिश्ता शादी के बंधन में बंध गया।