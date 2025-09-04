Patrika LogoSwitch to English

New GST Rates: GST कटौती के बाद देखिए क्या बोले जयपुर के लोग

New GST Rates: GST कटौती के बाद देखिए क्या बोले जयपुर के लोग

जयपुर

Poonam Sharma

Sep 04, 2025

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक(GST Council Meeting ) में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार की तरफ से दीवाली से पहले देश के आम लोगों, छोटे कारोबारियों और किसानों को बड़ी राहत दी गई है. जीएसटी स्लैब की संख्या को घटाकर सिर्फ दो को मंजूरी दी गई है. अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा. मीटिंग में जरूरत की कुछ चीजों को टैक्स फ्री किया गया है. रोटी, पनीर और दूध समेत कई चीजें जीरो जीएसटी वाली हो गई हैं.

04 Sept 2025 11:51 pm

