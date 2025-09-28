Patrika LogoSwitch to English

पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 : नगाड़ा संग ढोल… की धुन पर थिरके जयपुराइट्स, जमकर खनकाए डांडिया– देखें धमाकेदार वीडियो

Jaipur : महोत्सव के टिकट रविवार सुबह 11 बजे से जवाहर सर्कल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में भी मिलेंगे।

जयपुर

image

Savita Vyas

Sep 28, 2025

जयपुर। गुलाबी नगरी में रंग-बिरंगे परिधानों में सजे जयपुराइट्स ने गुजराती व बॉलीवुड बीट्स पर जमकर डांडिया खनकाए। शनिवार की शाम एंटरटेनमेंट पैराडाइज के ईस्ट लॉन में राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित विमल इलायची पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की महाआरती से हुई। पांडाल में दीपों की रोशनी और जय आज्ञा शक्ति के मंत्रोच्चार ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। आरती के बाद जैसे ही यूजिक बीट्स तेज हुईं, हर कोई झूम उठा।

मुख्य अतिथि जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी डांडिया खनकाए। इस दौरान जयपुराइट्स का जोश चरम पर नजर आया। इस दौरान विमल इलायची के सी एंड एफ तुलसी मखीजा, डीजीएम सुरेश भोला और सुपर स्टॉकिस्ट धीरज डगायच, केजीके रियलिटी के डायरेक्टर राजेश जैन, मदर डेयरी के डीजीएम (मार्केटिंग) शुमोन साह, मैनेजर (सेल्स) हरेन्द्र सिंह राठौड़ समेत कई मेहमान इस शाम के गवाह बने।

Published on:

28 Sept 2025 03:06 pm

Jaipur / Videos / पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 2025 : नगाड़ा संग ढोल… की धुन पर थिरके जयपुराइट्स, जमकर खनकाए डांडिया– देखें धमाकेदार वीडियो

