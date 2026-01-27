27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Budget Session 2026: बजट सत्र से पहले गरमाई राजनीति, बैठक में नहीं पहुंचे CM और डोटासरा

Rajasthan Budget Session 2026: बजट सत्र से पहले गरमाई राजनीति, बैठक में नहीं पहुंचे CM और डोटासरा

Google source verification

जयपुर

image

Abhishek Chaturvedi

Jan 27, 2026

Rajasthan Budget Session 2026 : राजस्थान विधानसभा Rajasthan Vidhan Sabha का बजट सत्र 28 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सदन की कार्यवाही गुरुवार तक स्थगित कर दी जाएगी। 29 जनवरी से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी। 31 जनवरी और 1 फरवरी को अवकाश रहेगा। अभिभाषण पर बहस पर 3 फरवरी को सरकार का जवाब आने की संभावना है। इसके बाद एक सप्ताह का ब्रेक देकर 11 फरवरी तक कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। इससे पहले मंगलवार को विधानसभाध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक All Party Meeting बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों की नहीं पहुंचे। जिसे लेकर दोनों की दलों के नेताओं ने वार-पलटवार किए। संसदीय कार्य मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा देखिए ये VIDEO

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 10:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Budget Session 2026: बजट सत्र से पहले गरमाई राजनीति, बैठक में नहीं पहुंचे CM और डोटासरा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

UGC के नए नियमों के खिलाफ राजस्थान में विरोध तेज, ब्रिटिश काल के ‘रॉलेट एक्ट’ से तुलना, कई जिलों में निकली रैलियां

UGC protest in Rajasthan
जयपुर

इंडिया एनर्जी वीक : केंद्रीय मंत्री पुरी का एक्सपर्टस से डिस्कशन, उत्सर्जन घटाने में प्राकृतिक गैस सबसे व्यावहारिक विकल्प

जयपुर

बाड़ा पदमपुरा में पंचकल्याणक महोत्सव 18 से: पद्म प्रभु को वंदन कर विशाल पंडाल का निर्माण कार्य शुरू

जयपुर

नेहरू बाजार में बरामदा बनाने का काम शुरू, 15 लाख होंगे खर्च

जयपुर

इंडिया एनर्जी वीक: बोले पीएम मोदी- भारत रिफॉर्मस एक्सप्रेस पर सवार, अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे ‘एनर्जी इंडिपेंडेंस’ के मिशन पर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.