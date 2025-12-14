14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan में ‘छप्पर फाड़’ सरकारी नौकरियां, RPSC ने जारी किया वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर

इतने बड़े स्तर पर भर्तियां आने से प्रदेश के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Dec 14, 2025

राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने साल 2026 के लिए एक विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत अगले साल जनवरी से लेकर सितंबर के बीच 12 हज़ार 294 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 10:55 pm

Published on:

14 Dec 2025 10:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan में ‘छप्पर फाड़’ सरकारी नौकरियां, RPSC ने जारी किया वर्ष 2026 का भर्ती कैलेंडर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

राजस्थान में बीजेपी-कांग्रेस और निर्दलीय MLA के स्टिंग वीडियो वायरल, हनुमान बेनीवाल ने FIR और पार्टी से बाहर करने की उठाई मांग

Hanuman Beniwal
जयपुर

Rajasthan: पेपरलीक मामले में तीन प्रशिक्षु SI सहित 4 गिरफ्तार, एग्जाम देने वाला VDO भी पकड़ा गया

SI paper leak case
जयपुर

जयपुर बताएगा अगले 50 साल के जलवायु परिवर्तन का ‘भविष्य’

जयपुर

आपकी बात: वैश्विक स्तर पर बढ़ रही आर्थिक असमानता को लेकर आपकी क्या राय है?

ओपिनियन

राजधानी के नजदीक नहीं पहुंचा बीसलपुर का पानी, सार्वजनिक परिवहन भी नहीं

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.