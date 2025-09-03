Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan SI 2021 भर्ती रद्द , रुला देगी इन युवाओं की कहानी

Rajasthan SI 2021 भर्ती रद्द , रुला देगी इन युवाओं की कहानी

जयपुर

Poonam Sharma

Sep 03, 2025

पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं की आंखों में आज निराशा और असुरक्षा की गहरी परछाइयां हैं। 2021 की उपनिरीक्षक (SI) भर्ती संकट में आने के बाद जहां उनकी नई नौकरी अधर में लटक गई है, वहीं कई उम्मीदवारों ने इसके लिए अपने पुराने रोजगार भी छोड़ दिए थे। परिवार की जिम्मेदारियां और कर्ज का बोझ इन युवाओं को अंदर तक तोड़ चुका है। देखिए वीडियो

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

