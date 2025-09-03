Rajasthan SI 2021 भर्ती रद्द , रुला देगी इन युवाओं की कहानी

पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं की आंखों में आज निराशा और असुरक्षा की गहरी परछाइयां हैं। 2021 की उपनिरीक्षक (SI) भर्ती संकट में आने के बाद जहां उनकी नई नौकरी अधर में लटक गई है, वहीं कई उम्मीदवारों ने इसके लिए अपने पुराने रोजगार भी छोड़ दिए थे। परिवार की जिम्मेदारियां और कर्ज का बोझ इन युवाओं को अंदर तक तोड़ चुका है। देखिए वीडियो
