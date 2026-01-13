13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ, लेकिन गलन भरी सर्दी का जोर

राजधानी जयपुर में आज सवेरे गलन भरी सर्दी का जोर रहा। सूर्य देव थोड़ा देर से निकले। सूर्य निकलने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत ली। मौसम विभाग ने कहा, सर्दी का फिर से पलटवार होगा। तेज सर्दी का दौर फिर से शुरू होगा।

Google source verification

जयपुर

image

Murari

Jan 13, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, फिर से बढ़ेगा सर्दी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे गलन भरी सर्दी का जोर रहा। सूर्य देव थोड़ा देर से निकले। सूर्य निकलने के बाद लोगों ने थोड़ी राहत ली। मौसम विभाग ने कहा, सर्दी का फिर से पलटवार होगा। तेज सर्दी का दौर फिर से शुरू होगा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में गलनभरी सर्दी रही व कोहरे का जोर रहा। प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मारवाड़ अंचल व सरहदी जिलों में तेज सर्दी का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूतनम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 20 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। आज प्रदेश में श्रीगंगानगर सबसे ठंडा रहा। इनके अलावा भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर में भी मौसम सर्द रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 08:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम साफ, लेकिन गलन भरी सर्दी का जोर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Jaipur Metro Warning: जयपुर में मेट्रो ट्रैक के आसपास पतंगबाजी पड़ सकती है भारी, 25 हजार वोल्ट का खतरा; एडवाइजरी जारी

Jaipur-Metro
जयपुर

Rajasthan Politics: वागड़ अंचल के दिग्गज नेता की कांग्रेस में घर वापसी से गरमाई सियासत, BJP में जाने की वजह फिर चर्चा में

Mahendrajeet-Singh-Malviya
जयपुर

Army Day Parade: जयपुर में अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल आज, दर्शकों को बिना पास नहीं मिलेगा प्रवेश

Army-Day-Parade-1-2
जयपुर

PM Jan Aushadhi Kendra : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र होंगे शुरू, आदेश जारी

Rajasthan government big decision all district hospitals Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras to be started order issued
जयपुर

Jaipur Driving License: न पहचान चलेगी, न जुगाड़ काम आएगा, लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड ट्रायल जरूरी, आज से 250 रुपए अतिरिक्त लगेंगे

Jaipur Driving License
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.