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Rajasthan Weather : जयपुर में सवेरे से ही काली घटाएं छाईं, बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट

राजधानी जयपुर में आज सवेरे से इंद्र देव मेहरबान हैं। आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं व हल्की बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने कहा, आज जयपुर में दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शहर में हो रही छितराई बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है।

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जयपुर

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Murari

Apr 07, 2026

– मौसम विभाग का आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से इंद्र देव मेहरबान हैं। आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं व हल्की बूंदाबांदी का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने कहा, आज जयपुर में दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शहर में हो रही छितराई बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट है। आज प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, मारवाड़ अंचल और सरहदी जिलों के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। धाैलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। आज अलवर, दौसा और राजधानी जयपुर में बारिश का अलर्ट है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 30 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। आज टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और नागौर जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प​श्चिमी सरहदी ​इलाकों में धूप ​खिलेगी। वहीं बीकानेर, श्रीगंगानगर व सीकर जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट है।

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Published on:

07 Apr 2026 08:29 am

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