Rajasthan Weather : जयपुर में दिन का तापमान चढ़ा, आज सवेरे बादल छाने से धूप-छांव का माहौल

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में बढ़ेगा गर्मी का जोर

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम में उतार-चढ़ाव दिखाई दिया। बादलों की वजह से धूप-छांव का माहौल रहा। हालांकि दिन के तापमान में बढ़ोतरी से आज सवेरे से गर्मी का अहसास हुआ। वहीं दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान करेगी। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। करौली जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। टोंक जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 33 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 33 डिग्री रहने की संभावना है। नागौर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 32 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 34 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 34 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतमतामपान 33 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सबसे कम तापमान श्रीगंगानगर जिले में रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज बाड़मेर में रहने की संभावना है।