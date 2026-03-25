Jaipur Crime: बांग्लादेश से नाबालिग लड़कियों की तस्करी… जयपुर की होटल में देह व्यापार; मुख्य सरगना गिरफ्तार

पुलिस ने मामले के मुख्य सरगना होलपारा, असम हाल लीज होल्डर एके प्लेस, पोलोविक्ट्री निवासी गुल बहार अली उर्फ राहुल (32) को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है ​कि आरोपी ने बांग्लादेश से तस्करी कर लाई गई नाबालिग लड़कियों को कहां-कहां पर बेचा। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही और भी कई बड़े खुलासे हो सकते है।