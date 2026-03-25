RGHS Scheme: राजस्थान में आज से बंद हुई फ्री दवा, 50 लाख लाभार्थियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा झटका, जानें क्या है वजह

सूत्रों के अनुसार, चिकित्सा और वित्त विभाग के बीच भुगतान को लेकर समन्वय की कमी सामने आई है। अस्पताल संचालकों का कहना है कि अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं और योजना को प्राथमिकता में नहीं बताया जा रहा। राहा ने लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने और समयबद्ध व्यवस्था लागू करने की मांग की है, ताकि सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें।