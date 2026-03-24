क्या राजस्थान में खत्म हो गया पेट्रोल? केन-बोलत और कैंपर लेकर Petrol पंप पहुंचे लोग, सरकार ने जारी किए 3 हेल्पलाइन नंबर

अचानक बढ़ी मांग के कारण कई पंपों पर 'ड्राई' होने जैसी स्थिति बन गई, जिससे लोगों का डर और बढ़ गया। हालांकि, पंप मालिकों का कहना है कि यह किल्लत सप्लाई की कमी से नहीं, बल्कि अचानक एक साथ हजारों लोगों के आने से हुई है। देर रात तक पुलिस प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया और सुचारू यातायात सुनिश्चित किया।