राजस्थान का ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ घूमने का सुनहरा मौका, रेलवे ने बढ़ाई वैली क्वीन हैरिटेज ट्रेन की तारीख, अब इस दिन तक उठाएं लुत्फ

इस ट्रेन में केवल 60 सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए इसकी मांग बहुत अधिक रहती है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे IRCTC की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अग्रिम बुकिंग कराएं। वैसे तो सर्दियों का मौसम सुखद होता है, लेकिन यदि आप प्रकृति के रौद्र और सुंदर रूप (झरनों) को देखना चाहते हैं, तो अगस्त और सितंबर का समय सबसे उपयुक्त है। रेगिस्तान के बीच हरियाली और इतिहास का यह अनूठा सफर हर घुमक्कड़ की बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए।