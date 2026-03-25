Good News: जयपुर के इन इलाकों को दोहरी सौगात, 25 हजार घरों में पहुंचेगा बीसलपुर का पानी, 150 कॉलोनियों का बिजली तंत्र होगा मजबूत

डिस्कॉम प्रबंधन के अनुसार, जगतपुरा के बाद यह क्षेत्र सबसे तेजी से बस रहा है और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स के कारण उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान बिजली तंत्र पर लोड अधिक होने से उपभोक्ताओं को बार-बार बिजली गुल होने और लो-वोल्टेज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नया ग्रिड बनने से यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। जेडीए से जमीन मिलते ही प्रसारण निगम 18 महीने में इस ग्रिड को तैयार कर लेगा।