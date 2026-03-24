Sikar News: हाईवे के 75 मीटर दायरे में निर्माण नहीं करने के आदेश के खिलाफ व्यापारी-किसान लामबंद, उग्र आंदोलन की चेतावनी

सीकर। हाईवे के 75 मीटर दायरे में निर्माण नहीं करने के आदेश के खिलाफ अब व्यापारी व किसान लामबंद होने लगे है। जयपुर-बीकानेर बाईपास इलाके के व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें आदेश के खिलाफ आंदोलन के लिए संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने बाईपास इलाके के 75 मीटर में आने वाले निर्माण से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रकार से छेड़छेड़ की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।