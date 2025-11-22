Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे छाया हल्का कोहरा, सूरज की रोशनी हुई मंद, बढ़ा सर्दी का जोर

– मौसम विभाग ने दी आगामी दिनों में और सर्दी बढ़ने की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। शहर के बाहरी इलाकों में आज सवेरे हल्का कोहरा नजर आया। इससे असर से सूर्य की रोशनी मंद नजर आई। इससे सर्दी का जोर बढ़ा है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी संभाग, ढूंढाड अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों, शेखावाटी अंचल और सरहदी जिलों में आज रात के तापमान में और गिरावट हुई। इससे रात में सर्दी का जोर बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 13​ डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे कोहरे की हल्की चादर दिखी। इससे लोगों को सर्दी महसूस हुई। आज सवेरे गुलाबी नगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 27 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले सप्ताह से प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ेगा। तापमान में गिरावट से लोगों को तेज सर्दी महसूस होगी।