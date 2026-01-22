22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में रात और दिन का तापमान चढ़ा, सर्दी के तेवर हुए नरम

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे सर्दी के तेवर नरम नजर आए। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं मौसम विभाग ने कल राजधानी जयपुर में हल्की बारिश की चेतावनी दी है। इससे सर्दी एक बार फिर जोर पकड़ सकती है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है।

जयपुर

image

Murari

Jan 22, 2026

– मौसम विभाग ने दी कल जयपुर में बंदाबांदी की चेतावनी

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सवेरे सर्दी के तेवर नरम नजर आए। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं मौसम विभाग ने कल राजधानी जयपुर में हल्की बारिश की चेतावनी दी है। इससे सर्दी एक बार फिर जोर पकड़ सकती है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के पूर्वी संभाग, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों के तापमान में हल्की ब‌ढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। आज जैसलमेर जिले में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में बादल छाए रहेंगे। कल प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है।

Published on:

22 Jan 2026 08:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में रात और दिन का तापमान चढ़ा, सर्दी के तेवर हुए नरम

