Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सुबह-शाम की गुलाबी ठंड, दिन में धूप अभी कर रही परेशान

राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह-शाम को बाहरी इलाकों में लोगों को सर्दी महसूस होने लगी है। वहीं दिन में अभी भी गर्मी का प्रभाव बरकरार है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में सुबह ठंडी रही। अलसुबह काम पर निकलने वाले लोग अब हल्के गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं।

जयपुर

image

Murari

Oct 14, 2025

– मौसम विभाग के अनुसार, दीपावली के बाद बदलेगा मौसम का मिजाज

जयपुर। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह-शाम को बाहरी इलाकों में लोगों को सर्दी महसूस होने लगी है। वहीं दिन में अभी भी गर्मी का प्रभाव बरकरार है। आज सवेरे राजधानी जयपुर में सुबह ठंडी रही। अलसुबह काम पर निकलने वाले लोग अब हल्के गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो अब कई जिलों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आमजन को सर्दी महसूस हो रही है। वहीं मेवाड़ अंचल में भी मौसम का मिजाज ठंडा बना हुआ है। केवल रेगिस्तानी जिलों में अभी मौसम गर्म बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अब दीपावली के बाद ही मौसम के मिजाज में बदलाव होगा व ठंडक का अहसास बढ़ेगा।

जयपुर

14 Oct 2025 08:24 am

