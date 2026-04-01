Weather Update : राजस्थान में बदलेगा मौसम, 17 अप्रेल को आंधी-बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में गर्मी ने अब तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुरुवार को बाड़मेर सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में आसमां से मानो आग बरस रही थी। धूप में घर से निकलने वाले लोग झुलसने लग गए। तापमान में बढ़ोतरी होने से अब लोगों में डिहाइड्रेशन की दिक्कत होने लगी है।