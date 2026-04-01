Rajasthan Traditional Food: राजस्थान के 5 स्वाद आज भी लोगों को खींचते हैं अपने पास, जानिए क्या है इनमें खास

जब घर में सब्जी नहीं होती थी, तब लोग पापड़ से सब्जी बना लेते थे। राजस्थान में यह सब्जी इतनी खास बन गयी की अब भले ही घर में सब्जी हो फिर भी लोग पापड़ की सब्जी बना कर खाते है। ये जल्दी बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है। राजस्थान में ये आज भी कई घरों में बनती है। इसका स्वाद तब और बढ़ जाता है जब इसे मेथी के साथ खाया जाता है।