Rajasthan: ओरण बचाने की दिशा में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, जैसलमेर में 3666 हेक्टेयर भूमि आरक्षित

पदयात्रा का उद्देश्य मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचकर सरकार का ध्यान ओरण भूमि की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित करना था। हालांकि पुलिस ने पदयात्रा को भवानी निकेतन के पास ही रोक दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान पदयात्रियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। आंदोलन में शामिल बाड़मेर जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी।