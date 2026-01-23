Rajasthan Weather : बसंत पंचमी पर गुलाबी नगर में बारिश का दौर, मौसम में बढ़ी ठंडक हुआ गुलजार

– राजधानी जयपुर में आज अलसुबह से ही बारिश का दौर

जयपुर। आज बसंत पंचमी का पर्व है। मदनोत्सव पर बारिश से मौसम गुलजार हो गया। आज सवेरे से राजधानी जयपुर में गरज के साथ बारिश का दौर खबर लिखे जाने तक जारी है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में बारिश का दौर है। बारिश की वजह से आज कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे सर्दी के तेवर फिर से तीखे होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया है। दौसा जिले में आज न्यूतनम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज सवेरे से ही बारिश का दौर है। ऐसे में तापमान में गिरावट आई है। आज सवेरे जयपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 23 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 18 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 15 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज श्रीगंगानगर, सीकर और बीकानेर सबसे ठंडे रहे।