मौसम

जयपुर

Rajasthan Weather : गुलाबी नगर में सुबह से ही धूप ​खिली, मौसम का मिजाज रहा गर्म, दिन में तापमान और चढ़ेगा

गुलाबी नगर जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज साफ नजर आया। आसमान में कड़क धूप ​खिली, इससे मौसम सुहाना हो गया। वहीं दिन में कड़क तेज धूप ​खिलने से मौसम का मिजाज गर्म रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान ​िस्थर रहने का अनुमान है।

जयपुर

Murari

Sep 24, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आज जयपुर में मौसम साफ रहेगा

जयपुर। गुलाबी नगर जयपुर में आज सवेरे मौसम का मिजाज साफ नजर आया। आसमान में कड़क धूप ​खिली, इससे मौसम सुहाना हो गया। वहीं दिन में कड़क तेज धूप ​खिलने से मौसम का मिजाज गर्म रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों के तापमान ​िस्थर रहने का अनुमान है। प्रदेश के पूर्वी संभाग के भरतपुर जिले में गर्मी के तेवर तीखे रहने की संभावना है। वहीं मेवाड़ अंचल में तापमान में हल्की ​गिरावट देखने को मिलेगी। रेगिस्तानी जिलों के तापमान में भी आज बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर​ जिले में आज न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जैलसमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है व दिन में तेज धूप ​खिलेगी।

जयपुर

