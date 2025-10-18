Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज नरम-गर्म, रात ठंडी तो दिन में अभी गर्मी का अहसास

राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में अब रातें ठंडी होने लगी हैं। हालांकि दिन अभी गर्म बने हुए हैं। मौसम में बदलाव अब दीपावली के बाद ही होने की संभावना है। आज सवेरे राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में हल्की सर्दी महसूस हुई। वहीं परकोटा क्षेत्र में तापमान सामान्य बना रहा।

Murari

Oct 18, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, दीपावली के बाद होगा मौसम में बदलाव

जयपुर। राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में अब रातें ठंडी होने लगी हैं। हालांकि दिन अभी गर्म बने हुए हैं। मौसम में बदलाव अब दीपावली के बाद ही होने की संभावना है। आज सवेरे राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में हल्की सर्दी महसूस हुई। वहीं परकोटा क्षेत्र में तापमान सामान्य बना रहा। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में अ​धिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से दिन में गर्मी का अहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार, आज भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर ​जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं प​श्चिमी रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 36 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के अ​धिकांश जिलों में न्यूनतम और अ​धिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इससे आज गर्मी का अहसास होगा।

18 Oct 2025 08:41 am

Rajasthan Weather : जयपुर में मौसम का मिजाज नरम-गर्म, रात ठंडी तो दिन में अभी गर्मी का अहसास

