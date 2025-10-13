Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम रहा साफ, लेकिन सुबह-शाम की ठंडक बरकरार

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में अब मौसम का मिजाज​ धीरे-धीरे बदलने लगा है। राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में आमजन को सुबह-शाम की सर्दी महसूस होने लगी है और लोगों ने गर्म कपड़ों का प्रयोग शुरू कर दिया है। वहीं दिन में अभी धूप भी अच्छी खासी निकल रही है।

जयपुर

image

Murari

Oct 13, 2025

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में तेजी से बढ़ेगी सर्दी

जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में अब मौसम का मिजाज​ धीरे-धीरे बदलने लगा है। राजधानी जयपुर के बाहरी इलाकों में आमजन को सुबह-शाम की सर्दी महसूस होने लगी है और लोगों ने गर्म कपड़ों का प्रयोग शुरू कर दिया है। वहीं दिन में अभी धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट हुई। इससे इन जिलों में रात में सर्दी महसूस हुई। वहीं रेगिस्तानी जिलों में आज दिन के तापमान में इजाफा होने से गर्मी महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 31 डिग्री रहने का अनुमान है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 29 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 35 डिग्री रहने का अनुमान है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 34 डिग्री रहने का अनुमान है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 33 डिग्री रहने का अनुमान है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 32 डिग्री रहने का अनुमान है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान आज 30 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में तापमान में गिरावट से प्रदेश में सर्दी का जोर बढ़ने की संभावना है।

जयपुर

13 Oct 2025 08:47 am

Rajasthan Weather : जयपुर में आज सवेरे मौसम रहा साफ, लेकिन सुबह-शाम की ठंडक बरकरार

