Rajasthan Weather : जयपुर में सर्दी के तेवर हुए नरम, दिन व रात के तापमान में हो रही बढ़ोतरी

राजधानी जयपुर में आज सुबह गुलाबी सर्दी का अहसास हुआ। दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर नरम रहे। वहीं तापमान में बढ़ोतरी से अब दिन में गर्मी का अहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज पलट सकता है और सर्दी फिर से बढ़ सकती है।

जयपुर

Murari

Feb 09, 2026

– मौसम विभाग ने कहा, आगामी दिनों में फिर पलटेगा मौसम का मिजाज

जयपुर। राजधानी जयपुर में आज सुबह गुलाबी सर्दी का अहसास हुआ। दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी के तेवर नरम रहे। वहीं तापमान में बढ़ोतरी से अब दिन में गर्मी का अहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज पलट सकता है और सर्दी फिर से बढ़ सकती है। वहीं प्रदेश की बात करें तो आज कई जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज सवेरे प्रदेश के पूर्वी अंचल, ढूंढाड़ अंचल, शेखावाटी अंचल, मेवाड़ अंचल, रेगिस्तानी जिलों और सरहदी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज सवेरे भरतपुर जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। धौलपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। अलवर जिले में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। दौसा जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। हाड़ौती अंचल के कोटा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। अजमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। भीलवाड़ा जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। उदयपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। जैसलमेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। जोधपुर जिले में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना है। बीकानेर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिले में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। शेखावाटी अंचल के सीकर जिले में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा तो दिन में अ​धिकतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। आगामी दिनों में बादल छाए रहेंगे। इसके असर से मौसम में एक बार फिर बदलाव होने की संभावना है।

Published on:

09 Feb 2026 08:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Rajasthan Weather : जयपुर में सर्दी के तेवर हुए नरम, दिन व रात के तापमान में हो रही बढ़ोतरी

जयपुर
