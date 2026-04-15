Urea Supply: उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई, सैकड़ों विक्रेताओं पर गिरी गाज, 38 के लाइसेंस निलंबित

विभाग द्वारा 29 मार्च से गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे 11 अप्रैल से और तेज कर दिया गया है। इस विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में उर्वरक विक्रेताओं, औद्योगिक इकाइयों और गोदामों पर औचक निरीक्षण और छापेमारी की जा रही है। अब तक 2793 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 437 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 23 विक्रेताओं के विक्रय पर रोक लगाई गई है और 38 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एक मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है।