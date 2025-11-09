Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Ravindra Singh Bhati का France से ‘मारवाड़ी’ भाषा में Video

मारवाड़ी भाषा में भेजे एपने वीडियो सन्देश में भाटी ने कहा, 'फ्रांस के समुद्री तटों की सुंदरता वास्तव में काबिले-तारीफ है।

Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Nov 09, 2025

राजस्थान के विधायक रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में फ्रांस में हैं। अपने इस दौरे के दौरान जब भाटी वहां के एक समुद्र तट पर पहुंचे, तो वहां की साफ़-सफाई देखकर अभिभूत हो गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Ravindra Singh Bhati का France से ‘मारवाड़ी’ भाषा में Video

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Ramjal Setu Project: ईसरदा से रामगढ़ बांध तक 104 किमी पाइपलाइन का सर्वे पूरा, तीन साल में पूरा होगा सपना

जयपुर

Rajasthan Tourism: विश्व पर्यटन बाजार में राजस्थान का जलवा, पैलेस ऑन व्हील्स और शाही शादियों ने खींचा ध्यान

जयपुर

Tarot Card Reading 10 November 2025 : मिथुन को सावधानी, सिंह को मिल सकता है भाग्य का साथ, जानें सभी 12 राशियों का टैरो राशिफल

Tarot Card Reading 10 November 2025
राशिफल

Rajasthan: ‘मेरी शादी करवाओ…’, 43 साल के कुंवारे युवक की पूर्व विधायक से अनोखी फरियाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लेटर

जयपुर

जयपुर: तीन ठग… एक कार्ड चुराता, दूसरा पिन नंबर देखता, तीसरा रुपए निकालता, तीन आरोपी गिरफ्तार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.