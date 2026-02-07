बच्चों की फीस के लिए खड़ी फसल तबाह, चाकसू में प्रशासन पर सवाल

7 फ़रवरी 2026,
शनिवार
जयपुर
•
Poonam Sharma
Feb 07, 2026
चाकसू के कादेड़ा गांव में टावर की तार खींचने के लिए प्रशासन ने खड़ी फसल उजाड़ (Farmer Crop Destroyed)दी।पुलिस के सामने रोती किसान महिला ने कहा—इसी फसल से(Rajasthan Farmer News) बच्चों की फीस भरनी थी।
Published on:
07 Feb 2026 10:09 am
