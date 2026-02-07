Ayurvedic Excellence Center: जयपुर में तैयार हुआ दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर, नकली दवाओं पर लगेगी लगाम

जयपुर। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शुद्धता, गुणवत्ता और वैज्ञानिक प्रमाणिकता सुनिश्चित करने की दिशा में जयपुर एक नई उपलब्धि जोड़ने जा रहा है। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर पूरी तरह तैयार हो गया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव इसका उद्घाटन करेंगे।