Ayurvedic Excellence Center: जयपुर में तैयार हुआ दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर, नकली दवाओं पर लगेगी लगाम

जयपुर में तैयार हुआ दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर। फोटो: पत्रिका
जयपुर। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की शुद्धता, गुणवत्ता और वैज्ञानिक प्रमाणिकता सुनिश्चित करने की दिशा में जयपुर एक नई उपलब्धि जोड़ने जा रहा है। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर पूरी तरह तैयार हो गया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव इसका उद्घाटन करेंगे।
करीब 9.32 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस अत्याधुनिक सेंटर में आयुर्वेदिक औषधियों और औषधीय पौधों की शुद्धता, गुणवत्ता, प्रभावशीलता और मानकीकरण के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इस अवसर पर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में स्वर्ण जयंती समारोह भी आयोजित होगा, जिसमें देशभर से आयुर्वेद विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षाविद् और शोधकर्ता भाग लेंगे।
यहां देशभर से एकत्र किए गए 80 प्रमुख औषधीय पौधों के प्रमाणिक नमूनों के आधार पर बाजार में उपलब्ध आयुर्वेदिक उत्पादों की वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इससे नकली, मिलावटी और घटिया दवाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
सेंटर की प्रमुख विशेषता डीएनए बैंक, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब और डिजिटल डेटा बेस है, जिसमें औषधीय पौधों की जैविक पहचान, गुण और औषधीय प्रभाव से जुड़ी जानकारी संकलित की जाएगी। यह डेटाबेस भविष्य के शोध और नवाचार को मजबूती देगा।
द्रव्यगुण विभाग के अनुसार यह सेंटर गुणवत्ता नियंत्रण का राष्ट्रीय केंद्र बनने के साथ आयुर्वेदिक अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप्स को तकनीकी सहयोग देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना जयपुर को ग्लोबल आयुर्वेद हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।
