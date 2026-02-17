‘छोरा-छोरी’ टिप्पणी पर विधानसभा में बवाल, भाजपा विधायक पर कार्रवाई की मांग तेज

राजस्थान विधानसभा में(Rajasthan Vidhansabha ) बजट पर बहस के दौरान भाजपा विधायक बहादुर सिंह (BJP MLA Bahadur Singh )की एक टिप्पणी ने सियासी गलियारों में विवाद खड़ा कर दिया है। बजट तुलना करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार के बजट को “जवानी का बजट” और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट (Budget Debate)को “बुढ़ापे का बजट” बताया। इसी दौरान उन्होंने लड़का-लड़की के जन्म से जुड़ी उपमा देते हुए कहा कि भाजपा(BJP) के पहले, दूसरे और तीसरे बजट में “छोरा पैदा हुआ”, जबकि कांग्रेस (Congress)के अंतिम बजट में “छोरी पैदा हुई”, इसलिए वे विपक्ष में हैं।