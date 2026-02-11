सदन में हंगामा! दिया कुमारी का गहलोत पर तंज

बजट भाषण के दौरान उस समय(Rajasthan Budget 2026 ) माहौल गरमा गया जब स्कूल शिक्षा विभाग की घोषणाएं (, Diya Kumari budget speech)शुरू हुईं. स्कूल भवनों की मरम्मत और नई घोषणाओं पर कांग्रेस विधायकों (Congress Vidhayak Hungama)ने हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot)पर निशाना साधते हुए दिया कुमारी ने कहा- ‘हमारे पास वह जादू तो नहीं है जो बिना बजट कुछ भी कह दें. आपके नेता कहते थे कि आप मांगते-मांगते थक जाओगे, मैं देते-देते नहीं थकूंगा.’