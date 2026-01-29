Video: लोकरंग, लोकताल और लोक-परंपराओं का दिखा अनूठा संगम

चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम स्थल राउमावि मैदान में नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण, पर्यटन अधिकारी कमलेश्वरसिंह सोलंकी, विकास अधिकारी हनुमानाराम, तहसीलदार हजाराराम, अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान, मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी सुशीला महला सहित अतिथियों ने भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं बैलून उड़ाकर मरु-महोत्सव का आगाज किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झलका उत्साह: कार्यक्रम में कई कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। स्थानीय कलाकार रेंवतराम भील सहित कलाकारों ने भवाई, कच्छी घोड़ी नृत्य पेश किया। कुछ स्कूलों की बालिकाओं व बच्चों ने नृत्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान मरु-महोत्सव की प्रतिष्ठित मिस्टर पोकरण व मिस पोकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मिस्टर पोकरण प्रतियोगिता में 3 तो मिस पोकरण प्रतियोगिता में 4 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायकों की ओर से घोषित किए गए परिणाम के अनुसार पोकरण के वार्ड संख्या – 7 निवासी मनीष कुमार सैन को मिस्टर पोकरण और क्षेत्र के लोहारकी निवासी वर्षा भाटी को मिस पोकरण का खिताब दिया गया।