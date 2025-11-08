Video: जिला प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्रसिंह खींवसर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कहा कि जनसेवा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर घोषणा धरातल पर दिखनी चाहिए। पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। जिला प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में की गई सभी घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। अधिकारियों को स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग बनाए रखें। आवश्यक होने पर उच्च स्तर पर भी समन्वयन स्थापित किया जाए ताकि कार्यों की रफ्तार प्रभावित न हो। बैठक में वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं, वर्ष 2025-26 से जुड़े भूमि आवंटन प्रकरणों तथा जिले में चल रहे विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।