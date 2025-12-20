शुरू होगा दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाने का अभियान, पुलिस व नगरपालिका ने आखिरी बार की समझाइश

पोकरण कस्बे में दुकानों के आगे टीनशेड लगाकर व सामान रखकर किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस व नगरपालिका की ओर से शनिवार को अंतिम चेतावनी दी गई। रविवार को सामान व अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि कस्बे के मुख्य मार्गों पर दुकानों के आगे सामान रखकर व टीनशेड लगाकर अतिक्रमण किया गया है। 5-7 फीट जगह रोकने के बाद आगे हाथ ठेले व ग्राहकों के वाहन खड़े हो जाते है। जिससे सडक़ केवल 8-10 फीट ही रह जाती है। जिसके कारण आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आए दिन हादसे भी हो रहे है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका में सिलसिलेवार समाचारों का प्रकाशन किया गया। इस पर पुलिस ने अतिक्रमणों को हटाने को लेकर नगरपालिका को पत्र लिखा। व्यापारियों की ओर से नगरपालिका व पुलिस के साथ बैठक कर दुकानों के आगे सीमा तय करने एवं तय सीमा से अधिक सामान, अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई थी।
नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, पुलिस वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, थानाधिकारी भारत रावत, अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान ने शनिवार को मुख्य मार्गों का जायजा लिया। उन्होंने एक-एक दुकान पर जाकर लोगों को अपने सामान, टीनशेड, पक्के निर्माण शनिवार शाम तक हटाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि अब यह आखिरी चेतावनी है। शाम तक सामान, टीनशेड व अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो रविवार को उन्हें हटाने व सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दुकानों पर संपर्क करने के दौरान कई जगहों पर अजीब नजारे दिखे। कई दुकानों के आगे 10 फीट तक पक्का निर्माण कर अतिरिक्त शट लगाया गया हुआ था। इस पर व्यापार किया जा रहा है। जबकि दुकान पीछे रह गई है। जिसको लेकर टीम ने नाराजगी जताई और शाम तक उन्हें सडक़ मार्ग खुला करने के लिए पाबंद किया।
नगरपालिका व पुलिस की ओर से दी गई चेतावनी के बाद कई दुकानदारों ने स्वयं ही सामान व टीनशेड हटाने का कार्य शुरू किया। दुकानों के आगे टीनशेड को छोटा करने और सामान दुकानों के अंदर लेने को लेकर शनिवार को दिनभर हलचल नजर आई। शनिवार शाम तक अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे से सामान व टीनशेड हटा लिया था। जिससे मुख्य मार्ग पर खुले व चौड़े नजर आए।
