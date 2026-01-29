Video: मरु-महोत्सव-2026: महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक, शोभा यात्रा में झलका उत्साह

जग विख्यात मरु- महोत्सव की शुरुआत इस वर्ष भी पोकरण से की गई। महोत्सव के पहले दिन शोभायात्रा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शोभायात्रा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इससे पूर्व सुबह साढ़े 9 बजे नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित, जिला कलक्टर प्रतापसिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण, अधिशासी अधिकारी झब्बरसिंह चौहान आदि की ओर से पंडित यश पुरोहित के सानिध्य में विधि विधान से पूजा-अर्चना की गई, साथ ही शिवलिंग पर दूध व जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद अतिथियों ने सालमसागर तालाब पर ही बैलून उड़ाकर व हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया।

नृत्य व झांकियां रहे आकर्षण का केन्द्र

शोभायात्रा सालमसागर तालाब से रवाना हुई और फोर्ट रोड, सुभाष चौक, स्टेशन रोड, जयनारायण व्यास सर्किल, जोधपुर रोड, अस्पताल रोड होते हुए मुख्य कार्यक्रम स्थल स्वतंत्रता सेनानी गोविंदसिंह पडि़हार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान पहुंची। शोभायात्रा के दौरान जगह-जगह पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इसी तरह शोभायात्रा में कलाकारों की ओर से नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जो आकर्षण का केन्द्र बनी रही। ऊंटों पर सवार बीएसएफ के जवान भी आकर्षण का केन्द्र रहे। पारंपरिक वेशभूषा के साथ कलाकारों ने डांडिया गैर व गरबा नृत्य प्रस्तुत किया और गीतों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कच्ची घोड़ी नृत्य की भी लोगों ने सराहना की।