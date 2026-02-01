Video: तंबाकू से दूरी, समय पर जांच जरूरी…चिकित्सकों ने किया जन-संवाद

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर चिकित्सा विभाग की ओर से जन जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र कुमार पालीवाल तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रविंद्र सांखला ने गड़ीसर चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कैंसर जन जागरूकता रैली में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षणार्थी एएनएम एवं राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। रैली गड़ीसर चौराहा से प्रारंभ होकर गुलासतला रोड, आसानी रोड, गोपा चौक, सदर बाजार, गांधी चौक होते हुए हनुमान चौराहे पर संपन्न हुई। रैली के दौरान हम सब ने ठाना है, कैंसर को मिटाना है.. जैसे नारों से आमजन को जागरूक किया गया। इस अवसर पर पालीवाल ने कहा कि तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है और कैंसर का प्रमुख कारण बनता है। डॉ. सांखला ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल स्थित जवाहिर चिकित्सालय में कैंसर स्क्रीनिंग एवं जांच शिविर भी आयोजित किया गया। रैली के समापन पर जिला अस्पताल के कैंसर वार्ड प्रभारी डूंगरसिंह ने कैंसर रोग के प्रारंभिक लक्षणों की जानकारी दी तथा लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्क्रीनिंग और जांच कराने की अपील की। कार्यक्रम में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एमडी. सोनी, गोमती, डीपीओ सलीम, विजयसिंह, डीपीसी उमेश आचार्य, डीएएम शिवपुरी, लेखा सहायक अरविंद यादव, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी लोकेश कुमार, वार्डन पूजा कुमारी, दीप्ति डेनिस, नर्सिंग महाविद्यालय के ताराचंद इनखिया, नर्सिंग अधिकारी हरीश जांगिड़ सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे।