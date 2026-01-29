Kota: वीर योद्धा सांगाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की मांग, सर्व समाज की बैठक में बनी रणनीति

सांगोद में वीर योद्धा सांगाजी जी गुर्जर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बुधवार रात को रामद्वारा परिसर में सर्व समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्व समाज के लोगों ने सांगोद में शीघ्र सांगाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। बैठक में सर्वसम्मति से 21 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया, जो इस पहल को आगे बढ़ाएगी और कार्रवाई की दिशा तय करेगी।

बैठक में वक्ताओं ने बताया कि सांगाजी महाराज ने सांगोद और आसपास के बारह खेड़ों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। वीर योद्धा सांगाजी ने युद्ध के दौरान अपने सिर के कटने के बावजूद दुश्मनों को हराने में सफलता हासिल की। आज भी सांगो मोहल्ले में उनके सिर और शीतला चौक में उनके धड़ के रूप में प्रतीकों की पूजा होती है।

हालांकि, यह विडंबना है कि सांगोद में इस वीर योद्धा के नाम पर न तो कोई प्रमुख स्थान है और न ही उनकी कोई प्रतिमा स्थापित की गई है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से मुलाकात करेगी और इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।