Nagaur patrika news…मंडी में मूंग खरीद पर प्रशासन की सख्ती, गड़बड़ी रोकने के लिए अतिरिक्त निगरानी…VIDEO

नागौर

मंडी में मूंग खरीद पर प्रशासन की सख्ती, गड़बड़ी रोकने के लिए अतिरिक्त निगरानी

तौल, ग्रेडिंग और खरीद प्रक्रिया की स्थिति को परखा

नागौर

Sharad Shukla

Jan 14, 2026

नागौर. कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर मूंग एवं मूंगफली की खरीद की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मंगलवार को उपखण्ड अधिकारी गोविंद सिंह भींचर एवं तहसीलदार नृसिंह टाक ने मंडी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंडी यार्ड के साथ-साथ खरीद केन्द्र पर चल रही मूंग खरीद की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया, और तौल, ग्रेडिंग और खरीद प्रक्रिया की स्थिति को परखा। निरीक्षण के दौरान खरीद केन्द्र प्रभारी रामावतार ने अधिकारियों को अब तक की कुल मूंग खरीद तथा मंगलवार दोपहर तक हुई तुलाई की जानकारी दी। अधिकारियों ने मौके पर चल रही तौल व्यवस्था, ग्रेडिंग प्रक्रिया और किसानों की आवाजाही को लेकर व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया।
किसानों से सीधा संवाद, संदिग्ध गतिविधियों पर चिंता
अधिकारियों ने मूंग का बेचान करने पहुंचे किसानों से सीधे बातचीत कर पूछा कि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है या नहीं और वे व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। किसानों ने वर्तमान व्यवस्था को संतोषजनक बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि बीच-बीच में कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियों से माहौल खराब होने का खतरा बना रहता है। किसानों का कहना था कि यदि खरीद सामान्य भाव से और पारदर्शी तरीके से चलती रहे तो किसी को परेशानी नहीं होगी। किसानों की आशंकाओं पर उपखण्ड अधिकारी भींचर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खरीद प्रक्रिया में अव्यवस्था फैलाने या गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रेडिंग प्रक्रिया को बेहतर और तेज करने के लिए अतिरिक्त मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ ही संभावित अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए अलग से निगरानी टीम भी तैनात की गई है।
शिकायत पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन
अधिकारियों ने किसानों से कहा कि मूंग के बेचान के दौरान यदि किसी भी प्रकार की परेशानी हो या किसी तरह की गड़बड़ी का संदेह हो तो वे सीधे प्रशासन से संपर्क करें। सूचना मिलते ही मौके पर जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम करीब पौन घंटे तक मंडी परिसर में मौजूद रही।

14 Jan 2026

