2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

कौन हैं कोमल मीणा? विधायक मुकेश भाकर की होने वाली दुल्हन

कौन हैं कोमल मीणा? विधायक मुकेश भाकर की होने वाली दुल्हन

Google source verification

नागौर

image

Poonam Sharma

Feb 02, 2026

राजस्थान की राजनीति (Rajasthan Politics)और सोशल मीडिया पर इन दिनों नागौर जिले(Nagaur) की लाडनूं विधानसभा(Ladnu MLA) सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर(Mukesh Bhakar) अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। वजह कोई राजनीतिक बयान या आंदोलन नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक अहम फैसला है। 9 मार्च को होने जा रही उनकी शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर(Mukesh Bhakar Marriage) वायरल हो गया है, जिसके बाद यह विवाह प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है।छात्र राजनीति में सियासत के मैदान में विरोधियों के पसीने छुड़ाने वाले भाकर को इस बार प्यार के मैदान में (RJS Komal Meena)कोमल मीणा ने ‘क्लीन बोल्ड’ कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वह शख्सियत कौन है, जिसने राजस्थान के इस फायरब्रांड युवा नेता का दिल जीता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 02:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / कौन हैं कोमल मीणा? विधायक मुकेश भाकर की होने वाली दुल्हन

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

महाधर्म सम्मेलन में नशा मुक्ति, पर्यावरण व संस्कारों पर मंथन

मांझवास में भक्त फूलां बाई की पुण्यतिथि मनाई
नागौर

नागौर जिले में पंचायत चुनाव में होंगे 1325 पोलिंग स्टेशन, तैयारियां तेज

Rajasthan Panchayat Election 2026
नागौर

Nagaur: अनोखे अंदाज में हुई जिला कलक्टर की रिटायरमेंट पार्टी, ढोल-नगाड़ों के साथ विदाई, भावुक हुए अधिकारी, देखें वीडियो

Collector Arun Purohit
नागौर

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य रुका, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित

Nagaur medical college
नागौर

ट्रेलर, लोडिंग टैंपो में भिड़ंत, मां, बेटे और बहू की मौत

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.