23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…होली की दस्तक, बाजारों में रंगों की बहार, बाजार में सजने लगी रंग-पिचकारियों की दुकानें…VIDEO

नागौर. शहर में होली आने में अब केवल 10 दिन शेष हैं और इसके साथ ही बाजारों का रंग पूरी तरह बदलने लगा है। मुख्य बाजारों से लेकर अंदरूनी गलियों तक दुकानों पर रंग, गुलाल और पिचकारियों की सजावट शुरू हो चुकी है। फागोत्सव की गूंज के बीच शहर का माहौल उत्साह और उमंग से [&hellip;]

Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Feb 23, 2026

नागौर. शहर में होली आने में अब केवल 10 दिन शेष हैं और इसके साथ ही बाजारों का रंग पूरी तरह बदलने लगा है। मुख्य बाजारों से लेकर अंदरूनी गलियों तक दुकानों पर रंग, गुलाल और पिचकारियों की सजावट शुरू हो चुकी है। फागोत्सव की गूंज के बीच शहर का माहौल उत्साह और उमंग से भरने लगा है। सुबह से देर शाम तक बाजारों में चहल-पहल दिखाई दे रही है।

गदर स्टाइल हथौड़ा और कुल्हाड़ी पिचकारी आकर्षण का केंद्र
इस बार बाजार में पारंपरिक पिचकारियों के साथ नए डिजाइन युवाओं को खासा लुभा रहे हैं। गदर फिल्म की तर्ज पर तैयार की गई हथौड़ा पिचकारी और कुल्हाड़ी पिचकारी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनकी बनावट और आकार अलग होने के कारण बच्चे ही नहीं, युवा वर्ग भी इन्हें पसंद कर रहा है। दुकानदारों के अनुसार इनकी मांग अन्य पिचकारियों की तुलना में अधिक देखी जा रही है।

नई डिजाइन से सजी दुकानों की रौनक
होली को देखते हुए बाजार में इस बार मैजिक गन, सायरन पिचकारी, मैजिक तलवार, शिवाजी का बिगुल, शिवजी का त्रिशूल, परशुराम का फरसा, विग, भूतों की माला और मैजिक ग्लास जैसे उत्पाद भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा होली खेलने के लिए विशेष डिजाइन की टी-शर्ट भी दुकानों पर आई हैं। इन्हें खासतौर पर रंग खेलने के दौरान आकर्षक लुक देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

दस से पांच सौ रुपए तक पिचकारियों की रेंज
नया दरवाजा स्थित दुकानदार चंद्रप्रकाश राकांवत ने बताया कि बाजार में रंग तो हर साल की तरह ही हैं, लेकिन पिचकारियों में इस बार नई विविधता देखने को मिल रही है। युवाओं और बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार किए गए हैं। पिचकारियों की कीमत दस रुपए से लेकर पांच सौ रुपए तक है, जिससे हर वर्ग का ग्राहक अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी कर सकता है।

शहर के प्रमुख बाजारों में बढ़ी रौनक
नया दरवाजा, अहिंसा सर्किल से सुगन सिंह सर्किल, किले की ढाल, शिवबाड़ी, गांधी चौक और सदर बाजार में होली की तैयारियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। दुकानों के बाहर सजे रंग-बिरंगे पैकेट और पिचकारियों की कतारें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। शाम होते-होते बाजारों में भीड़ बढऩे लगी है और खरीदारी का सिलसिला तेज हो रहा है।

गुणवत्तापूर्ण रंगों की ओर बढ़ा रुझान
इस बार ग्राहकों में रंगों की गुणवत्ता को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है। कई लोग केमिकल युक्त रंगों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और प्राकृतिक या बेहतर गुणवत्ता वाले गुलाल की मांग कर रहे हैं। दुकानदार भी ग्राहकों को सुरक्षित और त्वचा के अनुकूल रंग खरीदने की सलाह दे रहे हैं।

मैं खुद ही ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता के प्राकृतिक गुलाल लेने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। उनका कहना है कि केमिकल युक्त रंगों से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सुरक्षित और प्रमाणित उत्पाद ही खरीदने चाहिए।
गोविंद सारडा, दुकानदार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 10:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…होली की दस्तक, बाजारों में रंगों की बहार, बाजार में सजने लगी रंग-पिचकारियों की दुकानें…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ऑपरेशन नीलकंठ : मादक पदार्थ तस्कर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर, 15 मुकदमों का आरोपी

ऑपरेशन नीलकंठ के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई
नागौर

नागौर में बेखौफ चोर, बेअसर पहरा: पुलिस क्वार्टर तक निशाने पर, चोरी की लगातार वारदातों से दहशत

Chori in nagaur
नागौर

सिलेंडर जब्त, दो वाहन सीज; कृषि भूमि पर बना था गोदाम

नागौर

भद्रा और चंद्रग्रहण के संयोग में हुआ होलिका दहन

नागौर

नागौर में युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने भागकर बचाई जान

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.