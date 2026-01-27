27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

India-EU Deal: ट्रंप को वैश्विक तमाचा ! India-EU डील पर मोहर ! मिल गया अमरीका-चीन का विकल्प

India-EU Deal: भारत और EU के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का ऐलान हो गया है – ये डील इतनी बड़ी है कि EU चेयरपर्सन Ursula von der Leyen ने कहा, &#8220;ये किसी देश ने कभी नहीं की!&#8221; वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal ने इसे &#8216;मदर ऑफ ऑल डील्स&#8217; करार दिया। 2024-25 में ₹11.8 लाख [&hellip;]

Google source verification

भारत

image

Kripa Shankar Sharma

Jan 27, 2026

India-EU Deal: भारत और EU के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का ऐलान हो गया है – ये डील इतनी बड़ी है कि EU चेयरपर्सन Ursula von der Leyen ने कहा, “ये किसी देश ने कभी नहीं की!” वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ करार दिया। 2024-25 में ₹11.8 लाख करोड़ ($136.5B) का ट्रेड था, अब एक्सपोर्ट $75.8B से उछलकर $200-250B हो सकता है! भारत को EU के 450M+ लोगों वाले $20T मार्केट में जीरो टैरिफ एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग-सर्विसेज में बूम। यूरोप को भारत से रिलायबल सप्लाई चेन और डिफेंस प्रोडक्ट्स, भारत को हाई-टेक इन्वेस्टमेंट। US टैरिफ धमकियों के बीच ये डील दोनों को अमेरिका पर निर्भरता से आजादी देगी, दोनों साथ आएंगे तो 200 करोड़ लोगों का बाजार बनेगा और यह डील दुनिया की 25% GDP को कवर करेगी। दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प ढूंढ रही है। ऐसे में यह डील भारत को चीन की जगह बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है और यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ेगा।

क्या ये भारत की इकोनॉमी को सुपरपावर बनाएगा ? देखें फायदे, आंकड़े और एक्सपर्ट व्यूज वीडियो में!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Jan 2026 03:24 pm

Hindi News / National News / Videos / India-EU Deal: ट्रंप को वैश्विक तमाचा ! India-EU डील पर मोहर ! मिल गया अमरीका-चीन का विकल्प

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

क्या बंगाल में टूट रहा है ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक?

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

मौसम ने फिर ली करवट: अगले 48 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

India-EU Trade Deal: आखिर क्यों ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ पर भड़का अमेरिका, ट्रंप के मंत्री ने बोला हमला

Donald Trump
विदेश

गणतंत्र दिवस परेड में पीछे बैठाने पर खरगे का छलका दर्द, कहा- मेरे पास कैबिनेट रैंक है फिर भी…

Republic Day Parade controversy, Mallikarjun Kharge Republic Day seating row, Rahul Gandhi third row seating, Congress attacks BJP over protocol,
राष्ट्रीय

सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों में हिंसक झड़प, छतों से फेंके पत्थर, कई लोग घायल

violent clash in vaishali
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.