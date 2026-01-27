India-EU Deal: ट्रंप को वैश्विक तमाचा ! India-EU डील पर मोहर ! मिल गया अमरीका-चीन का विकल्प

India-EU Deal: भारत और EU के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का ऐलान हो गया है – ये डील इतनी बड़ी है कि EU चेयरपर्सन Ursula von der Leyen ने कहा, “ये किसी देश ने कभी नहीं की!” वाणिज्य मंत्री Piyush Goyal ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ करार दिया। 2024-25 में ₹11.8 लाख करोड़ ($136.5B) का ट्रेड था, अब एक्सपोर्ट $75.8B से उछलकर $200-250B हो सकता है! भारत को EU के 450M+ लोगों वाले $20T मार्केट में जीरो टैरिफ एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग-सर्विसेज में बूम। यूरोप को भारत से रिलायबल सप्लाई चेन और डिफेंस प्रोडक्ट्स, भारत को हाई-टेक इन्वेस्टमेंट। US टैरिफ धमकियों के बीच ये डील दोनों को अमेरिका पर निर्भरता से आजादी देगी, दोनों साथ आएंगे तो 200 करोड़ लोगों का बाजार बनेगा और यह डील दुनिया की 25% GDP को कवर करेगी। दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प ढूंढ रही है। ऐसे में यह डील भारत को चीन की जगह बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है और यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ेगा।

